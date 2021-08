Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza il tentativo da parte di Marotta e soci di regalare a Inzaghi non uno ma altri due attaccanti

Non uno, ma due attaccanti. Secondo i media mainstream Marotta e Ausilio vogliono completare il reparto offensivo con altri due giocatori, considerate le precarie condizioni di Sanchez il cui rientro ad Appiano – dopo il programma di recupero sostenuto in quel di Barcellona col professor Cougat – è previsto nella giornata di oggi. Nei piani il primo rinforzo, visto l’infortunio di Thuram (out per circa due mesi), è ora Joaquin Correa come spiegatovi ieri da Interlive.it. L’agente dell’argentino, Alessandro Lucci, è al lavoro per limare la distanza, ampia, tra domanda (35 milioni almeno) e offerta (sfiorerebbe i 30 ma con i bonus). Tra oggi e domani è attesa una svolta, in positivo o negativo. Dovesse saltare Correa, la dirigenza di viale della Liberazione potrebbe tornare su Zapata, in origine il prescelto per il dopo Lukaku, su Insigne oppure su Belotti come scrivono stamane ‘Corriere dello Sport’ e ‘Tuttosport’. E il secondo nonché ultimo rinforzo per l’attacco? Nelle ultime ore sono risalite le quotazioni di Scamacca, anche lui assistito da Lucci…

Calciomercato Inter, Scamacca come vice Dzeko: i dettagli

Scamacca verrebbe preso come vice Dzeko, con la conseguente partenza di Satriano in prestito. Dati gli eccellenti rapporti tra Marotta e Carnevali, il classe ’99 potrebbe approdare alla Pinetina in prestito oneroso più diritto di riscatto.