Le ultime di calciomercato Inter chiamano in causa anche il Milan e riguardano un attaccante di Serie A. Ecco tutti i dettagli

Al Milan se non lo compra l’Inter. Parliamo di Andrea Belotti, ovvero della prima vera alternativa a Joaquin Correa. Come raccontatovi stamattina, i nerazzurri vogliono chiudere al massimo entro domani per l’argentino. Lotito deve però abbassare le richieste scendendo a quota 30 milioni di euro, altrimenti Marotta e Ausilio virano altrove. Sul piano B, al momento rappresentato appunto dal centravanti del Torino. Belotti non intende rinnovare il contratto coi granata in scadenza a giugno 2022, per questo motivo Cairo è disposto a lasciarlo partire anche in questa finestra estiva. Si tratta sui 20-22 milioni più bonus.

Calciomercato, Belotti tra Inter (subito) e Milan (a zero fra un anno)

Se l’Inter dovesse chiudere per Correa, considerato il poco tempo da qui alla chiusura del calciomercato, il 27enne di Calcinate resterebbe probabilmente al Torino col contratto in scadenza, rimandando all’anno prossimo l’approdo in una big. Big che, come riporta il ‘Corriere della Sera’, potrebbe essere il Milan. I rossoneri, infatti, valutano concretamente Belotti a partire della prossima stagione, dunque a costo zero.