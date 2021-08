Foda: “Lazaro non ha ritmo partita, non ha ritmo di allenamento, una situazione scomoda per lui”

Inter, l’allenatore della Nazionale austriaca Marco Foda spiega il motivo della mancata convocazione di Valentino Lazaro

L’Inter sta cercando una squadra per Valentino Lazaro, che nell’attesa non può nemmeno allenarsi alla Pinetina. In merito a questa situazione, l’allenatore della Nazionale austriaca Marco Foda, che non lo ha convocato per le tre partite valide per la qualificazione al campionato del mondo in Qatar nel novembre 2022 contro Moldavia, Israele e Scozia, ha voluto esprimere la sua opinione durante la conferenza stampa che si è svolta oggi.

Queste le sue parole: “Il problema è che negli ultimi dieci giorni non ha nemmeno potuto allenarsi con la squadra, è incredibile che succeda una cosa del genere in un club così grande come l’Inter. A quanto pare lo vogliono vendere. Ma non ha ritmo partita, non ha ritmo di allenamento. E’ una situazione molto scomoda per lui“. Sul calciatore è forte l’interessamento del Benfica e di alcune squadre della Bundesliga, speriamo che le parole del tecnico non rovinino le trattative in corso.