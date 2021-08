By

Calciomercato Inter: i nerazzurri puntano un altro attaccante. Un profilo che piace tantissimo al tecnico Simone Inzaghi dipende da Sanchez

Dopo gli arrivi di Edin Dzeko e Joaquin Correa, l’Inter punta ad acquistare un altro attaccante che sia in grado di sostituire il bosniaco o di permettere di fare turn over nei vari impegni stagionali all’allenatore dei nerazzurri Simone Inzaghi. Un’idea low cost era quella di riportare a Milano Keita Balde che, però, è ‘vincolato’ al futuro di Alexis Sanchez. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, ritorno Keita: dipende dalle condizioni di Sanchez

Keita è stato nuovamente offerto all’Inter dal suo agente, Pastorello. I nerazzurri, però, vorrebbero un giocatore in grado di sostituire Edin Dzeko. Un vero e proprio bomber fisico; Marotta e colleghi avevano pensato a Scamacca del Sassuolo che pare ad un passo dal diventare un nuovo calciatore del Cagliari – vuole giocare il più possibile per tentare di conquistare un posto nella Nazionale italiana – quindi si tratta di una semplice idea al momento.

Ad ogni modo, se le condizioni fisiche di Alexis Sanchez non migliorassero minimamente, l’ex attaccante della Lazio potrebbe avere delle chance di ritrovare il suo ex tecnico Simone Inzaghi. Quest’operazione avrebbe qualche possibilità di riuscita soltanto a parametro zero.