A Valentino Lazaro manca soltanto la firma per poter diventare un nuovo calciatore del Benfica. Ecco i dettagli dell’operazione in uscita per l’Inter

Questione di pochissimo tempo prima che l’Inter ufficializzi la cessione di Valentino Lazaro al Benfica. Il calciatore si è ricreduto sulla proposta del club portoghese dopo la raggiunta qualificazione alla fase a gironi di Champions League. Come conferma il quotidiano portoghese ‘Record’, l’affare si basa su di un prestito biennale con obbligo di riscatto fissato ad 8,5 milioni di euro. Per il calciatore è l’ennesima opportunità di mettersi in mostra, non avendo mai potuto incidere con la maglia dell’Inter per mancanza di spazio.

Calciomercato, Lazaro mai nei piani dell’Inter

Il centrocampista esterno austriaco non è mai entrato realmente nei piani degli allenatori che si sono susseguiti nel corso degli ultimi anni sulla panchina interista. Un peccato, viste le discrete prestazioni offerte quando giocava prima al Salisburgo e poi all’Herta Berlino, in Germania.