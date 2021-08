Le ultime di calciomercato Inter mettono in risalto la possibilità di un’altra operazione con la Lazio di Lotito in questi ultimissimi giorni di sessione estiva

Correa e non solo. Stando a ‘La Repubblica’ un altro ‘fedelissimo’ di Inzaghi alla Lazio potrebbe approdare all’Inter in questi ultimi giorni di calciomercato estivo: parliamo di Felipe Caicedo. Il bomber ecuadoregno è ai margini del progetto Sarri e desideroso di tentare una nuova avventura altrove. Su di lui è in atto un feroce pressing del Genoa di Preziosi, una destinazione che però non sembra affascinarlo più di tanto. I nerazzurri, invece, rappresentano la sua piazza ideale, quella a cui ambisce da tempo.

In scadenza a giugno 2022, il 32enne verrebbe a Milano per ricoprire il ruolo di vice Dzeko, attualmente scoperto e che a meno di sorprese non ricoprirà Scamacca, diretto al Cagliari. Simone Inzaghi potrebbe ‘spingere’ affinché Marotta e Ausilio portino a compimento un altro affare con Lotito, anche se il presidente biancoceleste non sembra propenso a regalare il cartellino del calciatore.