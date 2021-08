Calciomercato Inter: Edin Dzeko ha stupito tutti in nerazzurro ma per vari motivi il club è alla ricerca di un sostituto all’altezza

Edin Dzeko ha stupito veramente tutti per la sua tenuta fisica. Nonostante i 30 anni abbondantemente superati, il centravanti bosniaco fin dal primo match di campionato contro il Genoa si è messo in mostra positivamente. Considerando l’età avanzata, però, Marotta è alla ricerca di un sostituto all’altezza, anche se l’altro ieri ha chiuso il mercato in entrata dell’Inter. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, vice Dzeko: Scamacca resiste, Ferreyra ipotesi a zero

Questione Edin Dzeko. Sia per l’età che per il rischio di qualche infortunio di troppo, l’Inter vuole tutelarsi in attacco. Dopo il suo arrivo, infatti, i nerazzurri vorrebbero puntare su un altro giocatore che possa sostituirlo alla grande in questa stagione. Il favorito da questo punto di vista, nel caso l’Inter decidesse di ‘tornare’ sul mercato, è Gianluca Scamacca del Sassuolo, corteggiato dal Cagliari e riaccostato alla Juve.

Occhio, però, anche a Facundo Ferreyra. Classe 1991 ed ex giocatore del Celta Vigo, attualmente è svincolato. Potrebbe essere un’ipotesi decisamente low cost, ‘offerta’ a Marotta e Ausilio dal suo agente, per completare il reparto offensivo a disposizione di Simone Inzaghi.