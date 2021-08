Lautaro, trovato l’accordo per il rinnovo del contratto almeno fino al 2025

Inter, l’attaccante Lautaro Martinez ha trovato l’accordo per il rinnovo del contratto. Passerà da 2,5 milioni di euro a 6 milioni all’anno almeno fino al 2025

Dopo il gol contro il Verona, che ha regalato il momentaneo pareggio alla squadra nerazzurra, un altro gol, anche se effimero, è stato segnato da Lautaro Martinez. Il giocatore infatti ha trovato nella giornata di sabato, l’accordo definitivo per il prolungamento del suo contratto che scadeva nel giugno 2023. Il club meneghino dopo la partenza di Romelu Lukaku, ha letteralmente blindato il suo attaccante resistendo alle offerte sia di Atletico Madrid che Tottenham, che comunque erano state rifiutate anche dallo stesso giocatore, che ha sempre dichiarato di voler rimanere. Come ha specificato Sky Sport, il 18 agosto Piero Ausilio insieme a Dario Baccin si era incontrato con l’agente del calciatore Alejandro Camaño e avevano posto le basi per un prolungamento di contratto minimo fino al 2025. Per quanto riguardo lo stipendio, il giocatore passerà da 2,5 milioni di euro attuali, a 6 milioni a stagione più bonus. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Ormai manca solo la firma che dovrebbe avvenire la settimana prossima, magari ci penserà il suo procuratore visto che sia lui che il suo nuovo compagno di reparto ed eroe della serata veronese Joaquin Correa, saranno impegnati con la propria nazionale. Il dirigente Beppe Marotta, aveva comunque anticipato ai tifosi che l’accordo con il calciatore sarebbe stato concluso a breve, poco prima della partita d’inaugurazione della stagione contro il Genoa. Queste furono le sue parole: “Siamo orgogliosi di Lautaro che ha voluto rimanere con noi: vuole dimostrare di essere il campioncino che ha dimostrato di essere e siamo felici che possa crescere con noi”.