Balzaretti: “Una difesa con Skriniar, De Vrij e Bastoni non ce l’ha nessuno”

Inter, l’ex difensore Federico Balzaretti esalta la difesa della squadra nerazzurra indicando Skriniar, De Vrij e Bastoni come la nuova BBC

L’ex difensore Federico Balzaretti, ora commentatore per Dazn, ha voluto fare un paragone tra la difesa della Juventus e quella dell’Inter, dopo la sconfitta inaspettata della squadra bianconera contro l’Empoli all’Allianz Stadium di Torino. Queste le sue dichiarazioni: “Contro il Verona l’Inter ha dato l’impressione di una squadra che in qualsiasi momento poteva fare gol. La difesa dell’Inter a me farebbe paura se fossi nella Juve, non ce l’ha nessuno. Skriniar, De Vrij e Bastoni sono la nuova BBC, secondo me il problema della Juve è la fase difensiva, mi preoccupa. Sono cose su cui lavorare“.

Queste parole sono come musica per le orecchie dei tifosi nerazzurri, che dopo aver visto la loro squadra scucire lo scudetto alla loro nemica storica lo scorso anno, ora si trovano già a più cinque sul club di Massimiliano Allegri dopo solo due giornate. Una situazione che, vedendo anche il calendario della formazione torinese, nessuno si sarebbe mai immaginato.