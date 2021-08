Calciomercato Inter: Lautaro Martinez rimarrà in nerazzurro anche questa stagione ma non è da escludere l’addio nel 2022. ‘Colpa’ di Commisso

Mancano pochi giorni alla fine del mercato, e tantissime squadre devono ancora completare il reparte d’attacco. Come l’Atletico Madrid che ha tentato di mettere una pezza fiondandosi su Cunha dell’Hertha Berlino dopo che la trattativa per portare Dusan Vlahovic a Madrid è svanita a causa delle importanti richieste economiche del Presidente della Fiorentina Rocco Commisso: nel 2022, comunque, i ‘Colchoneros’ sono pronti a provarci per Lautaro Martinez. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, assalto Atletico Madrid per Lautaro: l’offerta

Dopo non essere riusciti a portare in Spagna Dusan Vlahovic, l’Atletico Madrid ha cercato di mettere una pezza al reparto d’attacco muovendosi negli ultimi giorni di mercato per Cunha dell’Hertha Berlino. Per il 2022, però, è probabile che i ‘Colchoneros’ tornino all’assalto per puntare Lautaro Martinez – che all’allenatore Diego Simeone piace dai tempi del Racing.

La possibile offerta del club iberico potrebbe aggirarsi attorno agli 80 milioni di euro per il cartellino del giocatore con tanto di contratto quinquennale da 9 milioni netti a stagione. L’Inter, in queste settimane, sta lavorando per rinnovare l’attaccante argentino che vuole rimanere all’Inter, come spiegato dall’ad Beppe Marotta prima del match tra i nerazzurri e il Genoa.