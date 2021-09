Terminata la parentesi principale del calciomercato, i club si avvicinano agli svincolati. Proposto un attaccante all’Inter, c’è il responso immediato

La sessione estiva di calciomercato appena conclusa lascia ben sperare un’Inter che, sebbene abbia perso qualche pezzo pregiato della rosa campione d’Italia, può reputarsi soddisfatta di aver chiuso le giuste operazioni di rinforzo. Il reparto offensivo, in particolare, è stato puntellato con Dzeko e Correa al fine di non rimpiangere la pesante assenza di Lukaku, ormai bomber del Chelsea. Le scarse condizioni fisiche di Sanchez e il suo incerto futuro, però, lasciano spazio a dubbi sull’innesto di un’ulteriore perno offensivo. L’unica via percorribile al momento per evitare di attendere ansiosamente la nuova sessione invernale è quella degli svincolati: stando a ‘calciomercatoweb.it’ si sarebbe infatti proposto all’Inter, come quarta punta, l’ex Juventus Fernando Llorente.

Calciomercato, Llorente si propone: no Inter

Nonostante l’apprezzamento per un calciatore dalla grande esperienza, costellata da comparizioni di tutto rispetto nelle maggiori leghe europee con le maglie di Athletic Bilbao, Juventus, Siviglia, Tottenham e Napoli, al momento Marotta e Ausilio non sono affatto interessati a prendere in considerazione la sua ‘offerta’. Per l’attaccante spagnolo dunque il rifiuto sarebbe stato netto e dovrà cercare di accasarsi altrove.