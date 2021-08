Skriniar: “Sono arrivati giocatori di qualità al posto di Lukaku e Hakimi”

Inter, lunga intervista di Milan Skriniar in cui racconta come sta vivendo questa nuova stagione in maglia nerazzurra

Il difensore dell’Inter Milan Skriniar, è stato intervistato da Sport Aktuality per dare un parere su questo inizio di campionato. Queste le sue parole: “Siamo molto felici. Abbiamo vinto entrambe le partite, è fantastico. Già durante la preparazione, che è stata molto buona, ci siamo immaginati un inizio di stagione così”. Gli hanno chiesto, di raccontare il suo gol contro il Genoa e lui ha spiegato: “Il giorno prima l’abbiamo provato in allenamento e poi lo abbiamo riproposto durante la partita. Sono molto contento, alla fine ho segnato il primo gol con San Siro quasi pieno. E’ stato un gol importante perché ha sbloccato la partita e poi ne abbiamo segnato un altro poco dopo. Sono felice di poter aiutare in questo modo la squadra e continuerò a farlo”. Il difensore poi ha proseguito: “Abbiamo iniziato bene, ma sappiamo che vincere di nuovo lo scudetto sarà difficile. Abbiamo una buona squadra, ma di certo non faremo grandi promesse. Dobbiamo giocare tutte le partite e vedere come va a finire”. Gli hanno fatto notare, che la partenza di Achraf Hakimi e Romelu Lukaku, potrebbe aver indebolito la squadra e lui ha risposto: “Hanno ricevuto buone offerte e deciso di cambiare, ma sono arrivati giocatori di qualità al loro posto. Il club ci ha detto che non vuole smantellare la squadra. Romelu è stato con noi negli spogliatoi, sapevamo che molto probabilmente sarebbe andato via. In compenso è arrivato un altro bomber Džeko, in più abbiamo preso Correa. Mancherà sicuramente Lukaku, ma ripeto, la qualità è arrivata”.

Il giocatore ha poi voluto dare un parere positivo anche sul nuovo allenatore Simone Inzaghi e ha detto: “Il rapporto è veramente buono. È un allenatore di qualità ed è molto umano, cosa che mi piace di lui. Tra lui e gli altri membri del team funziona tutto”. Infine lo slovacco ha parlato anche del suo compagno di squadra Christian Eriksen e ha detto: “È venuto in mezzo a noi negli spogliatoi e ci ha raccontato come ha percepito tutto. È sano e vuole tornare a giocare, ma siccome ci sono ancora dei dubbi, capiamo che vuole prendersi una pausa. L’ importante però è che stia bene”.