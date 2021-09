Inter: Adriano Galliani si è espresso sulla cessione di Romelu Lukaku che gli ha ricordato due operazioni in uscita portate avanti da lui

Adriano Galliani, in passato storico dirigente del Milan, ai microfoni del ‘Corriere della Sera’ si è espresso sui valori del campionato e sulla cessione di Romelu Lukaku approdato al Chelsea:

LEGGI ANCHE>>> Inter proiettata al futuro | Marotta vuole chiudere due colpi

“Premesso che reputo un colpo di genio quello della Roma di arruolare Mourinho, credo che le milanesi, il Napoli, la Juventus e l’Atalanta siano in corsa per i primi posti. Poi con quale graduatoria non saprei. L’addio di Lukaku come quelli di Ibrahimovic e Thiago Silva? Assolutamente sì. Ma davanti a 115 milioni, come quelli offerti all’Inter dagli inglesi, come puoi opporti?”.