Dumfries: raggiunte le 25 presenze con la sua Nazionale nella sfida vinta con il Montenegro

Inter, il terzino Denzel Dumfries in attesa di riuscire a giocare titolare con la formazione nerazzurra ha raggiunto un bel traguardo con la sua Nazionale

In attesa di partire titolare con la maglia nerazzurra, per ora per lui solo uno scampolo di partita nel 4-0 al Genoa nella prima giornata di campionato, Denzel Dumfries, viceversa è titolare nella Nazionale olandese con la quale ha raggiunto già le 25 presenze, con anche due reti segnate. Discorso diverso nella squadra milanese, dove il buon rendimento del suo compagno di reparto Matteo Darmian, per ora non gli lascia troppo spazio. Comunque torniamo alle qualificazioni ai prossimi Mondiali in Qatar e alla sfida che ieri ha visto l’Olanda battere 4-0 il Montenegro.

Nonostante la bella affermazione gli Oranje si trovano al secondo posto a pari merito con la Norvegia e dietro di un punto dalla Turchia, in un girone che appare molto equilibrato e sicuramente non facile. In ogni caso il sito ufficiale Instagram della squadra olandese, ha voluto omaggiare il calciatore per il traguardo raggiunto con questo messaggio: “Una notte speciale per il nostro terzino. Congratulazioni, Denzel!“.