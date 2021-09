UFFICIALE il lancio di $INTER | Cos’è e come funziona il ‘fan token’

By

L’Inter annuncia con una nota ufficiale il lancio del proprio ‘fan token’ erogato da ‘Chiliz $CHZ’. Numerose opportunità per i tifosi nerazzurri

Il prossimo venerdì 10 settembre alle ore 13:00 verrà lanciato il nuovo gettone virtuale $INTER, già sponsor delle maglie da gara dell’Inter, sulla piattaforma ‘socios.com‘ in collaborazione con il famoso provider di criptovalute ‘Chiliz‘. Con questo comunicato la società si apre alle nuove frontiere del digitale, un mondo da cui i club calcistici erano ancora lontani e all’interno del quale i tifosi potranno sentirsi ancor più coinvolti con le vicende della propria squadra del cuore. “I possessori dei Fan Token $INTER (il cui costo è di 2€ cadauno, ndr) avranno innumerevoli opportunità di engagement, tra cui la possibilità di interagire con il Club tramite una serie di sondaggi interessanti, interattivi e divertenti” si legge sul sito dell’Inter. “I tifosi avranno inoltre la possibilità di accedere a contenuti esclusivi del Club, mettersi alla prova contro altri tifosi da tutto il mondo in giochi, competizioni e quiz relativi all’Inter e partecipare a classifiche mondiali per vincere ricompense ed esperienze uniche sia digitali che fisiche”.

Il CEO di Chiliz Dreyfus e il CEO dell’Inter Antonello soddisfatti del lavoro svolto

Alexandre Dreyfus, CEO di Chiliz e Socios.com, ha dichiarato: “Chiamo a raccolta i fan dell’Inter di tutto il mondo: il vostro momento sta per arrivare! Se volete un Fan Token $INTER assicuratevi di essere pronti e connessi su Socios.com per le 13 di venerdì. I possessori di $INTER avranno la possibilità di sentirsi parte integrante del loro club, cosa che dimostreremo con stile in occasione del takeover di San Siro il 18 settembre“.

Alessandro Antonello, CEO Corporate di FC Internazionale Milano, ha dichiarato: “Il lancio dell’$Inter Fan Token è il primo importante momento di attivazione insieme ai nostri fan della partnership con Socios.com. Per il Club nerazzurro i tifosi hanno da sempre un ruolo fondamentale ed è per noi essenziale che il percorso di sviluppo e innovazione che caratterizza la nuova era dell’Inter permetta a tutti i nerazzurri di essere sempre più parte del nostro mondo“.