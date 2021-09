La situazione dell’attacco potrebbe cambiare ancora una volta a gennaio quando dovrebbe tornare di moda un vecchio pallino in scadenza 2022

La struttura dell’attacco dell’Inter in questo momento è ben delineata, anche grazie all’exploit iniziale di Joaquin Correa, che anche in nazionale sta mostrando un ottimo stato di forma. L’argentino con Lautaro, Dzeko, Sanchez e Satriano va a costruire un reparto offensivo che a gennaio, qualora ce ne fosse l’occasione potrebbe incamerare anche un altro attaccante. Nello specifico si tratterebbe di una prima punta di peso, visto che nella posizione attualmente Inzaghi può contare solamente sull’esperto Dzeko arrivato dalla Roma. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Calciomercato Inter, non è finita per Belotti: spunta lo scambio a gennaio

Come secondo numero 9 ecco che potrebbe tornare in auge il profilo di Andrea Belotti, sempre in scadenza di contratto col Torino al 2022. Senza rinnovo la cessione potrebbe essere d’obbligo per evitare un addio a parametro zero.

Belotti-Inter a gennaio potrebbe dunque concretizzarsi: Marotta potrebbe offrire uno scambio secco con il centrocampista Matias Vecino, anche lui in scadenza 2022 per poter quindi mettere in scena un affare alla pari con plusvalenza annessa.