Sacrificato il pupillo di Inzaghi | Colpo da 30 milioni per l’Inter

Uno degli ultimi nomi di mercato accostati all’Inter per il futuro sta brillando di luce propria in Ligue1, occhi su di lui

Appena ventuno anni all’anagrafe ma ha dimostrato di avere la freddezza di un bomber di razza dalla grande esperienza, con i suoi 16 gol (oltre a 9 assist, ndr) segnati la scorsa stagione in tutte le competizioni a cui ha preso parte: Amine Gouiri è ora al centro dell’attenzione di mezza Europa. Ad alimentare ulteriormente questo interesse, a cui prende parte anche l’Inter, è stato un inizio di Ligue1 strabiliante con 3 reti e 1 assist in sole 3 partite giocate con la maglia del Nizza. Nella splendida regione della Costa Azzurra è approdato dopo essere cresciuto nelle file del Lione, con il quale ha esordito appena due anni fa.

LEGGI ANCHE >>> Cottarelli: “Ai tifosi l’ultimo giudizio” | Il punto su $INTER e Interspac

LEGGI ANCHE >>> Marotta anticipa l’acquisto | All’Inter a gennaio per 25 milioni

Calciomercato Inter, investimento Gouiri

Qualora l’Inter non si limitasse soltanto al ruolo di osservatrice ma volesse intraprendere una trattativa per il baby Gouiri, il Nizza chiederebbe non meno di 30 milioni di euro pari all’attuale valore di mercato dell’attaccante. Prezzo che è destinato a salire ancora. Non si esclude che la dirigenza nerazzurra possa inserire una contropartita prelevandola dal suo parco giovani (vedi Martin Satriano pur molto apprezzato da Simone Inzaghi) ed aggiungendo una notevole differenza, ma il club francese potrebbe fare muro sin da subito chiedendo una soluzione cash più diretta.