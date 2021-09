Inter: Lucien Agoume torna a parlare del suo recente passato e della nuova avventura al Brest che si appresta ad essere veramente importante

Lucien Agoume, nella conferenza stampa di presentazione al Brest, ha parlato dell’Inter e della scelta di tornare in Ligue 1:

“Sono partito per l’Italia molto giovane, a 17 anni. Non ho mai avuto la chance di mostrare le mie qualità in Francia, ho fatto solo sei mesi al Sochaux prima dell’Inter. Torno per provare a giocare nella Ligue 1, ho pensato fosse una buona opportunità per dimostrare cosa posso fare prima di tornare in Italia. Da quando sono passato in nerazzurro sono molto maturato, non penso di essere lo stesso giocatore”.