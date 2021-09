Inter: le nazionali in Sudamerica starebbero creando non poche difficoltà ai vari club con i campionati che si apprestano a riniziare

Un vero e proprio caos quello che stanno vivendo tanti giocatori in Sudamerica. Soprattutto per gli uruguaiani e i brasiliani, il ritorno in campo non dovrebbe essere dei più semplici e con molta probabilità salteranno questo week end di ritorno dei vari campionati europei (vale anche per Matias Vecino).

Per gli argentini Lautaro Martinez e Joaquin Correa, invece, le ultime notizie non sono così scoraggianti. Dovrebbero tornare infatti prima di tutti grazie ad un volo che li porterà a Madrid dopo il match con la Bolivia e già domani pomeriggio entrambi i due giocatori dell’Inter potranno allenarsi ad Appiano Gentile. Anche colombiani e cileni faranno ritorno domani (tra cui Vidal) grazie all’impegno di vari club tra cui i nerazzurri, la Juventus e il Napoli.