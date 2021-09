Sfuma un campione d’Europa per l’Inter | Monchi lo porta al Siviglia

La preziosa punta rientrava nei piani dell’Inter, ora sfuma per colpa di un Siviglia agguerrito che punta alla conquista della Liga

Le oscillazioni di mercato non valgono soltanto sotto punti di vista tecnicamente economici, ma anche per tutti quei nomi che vengono dapprima accostati ad un club e che poi vengono strappati con forza dalla concorrenza. Questa sembra sia la definizione giusta per le voci sul ‘Gallo’ Andrea Belotti, inizialmente un obiettivo dell’Inter e per il quale erano iniziate delle trattative. Adesso la pista sfuma clamorosamente, sotto i colpi incessanti di Monchi che vorrebbe portare al suo Siviglia una punta prolifica come lui. Il club spagnolo, infatti, ha le idee molto chiare su quel che sarà il proprio futuro: brillante, radioso, ambizioso. Vorrebbe costruire una squadra solida a tal punto da togliere il monopolio della Liga dalle mani dei soliti tre colossi. L’attaccante del Torino, più volte dato per partente da una realtà non più tanto florida, potrebbe rivelarsi una garanzia per il perseguimento di questi obiettivi ed otterrebbe una fresca visibilità anche in chiave Nazionale.

Calciomercato, l’Inter perde Belotti se il Siviglia stringe

Come spesso accade in queste circostanze, chi prima arriva meglio alloggia. Nel caso di Belotti, il cui contratto col Torino scade a giugno 2022 e non ci saranno le condizioni per un rinnovo, il Siviglia non vuole neppure attendere troppo: potrebbe arrivare la prima vera offerta già a gennaio per un prezzo ragionevole (attualmente il valore è di 35 milioni di euro, ndr). Al calciatore non resta che decidere se proseguire la propria carriera in Italia o ritrovare le proprie qualità in un campionato estero.