L’Inter tiene sempre d’occhio il mercato dei calciatori in scadenza di contratto che dovrebbero animare le prossime sessioni. Possibile duello col Milan

La dirigenza dell’Inter lavora già ben proiettata anche sulla prossima stagione, in vista della quale andrà fatta una valutazione attenta su diversi calciatori ancora in scadenza contrattuale. Sono tanti i nerazzurri che vedranno l’accordo scadere a giugno 2022, tra i quali anche diversi centrocampisti come Brozovic, per il quale si lavora al prolungamento, Vecino e Vidal. Il centrocampo potrebbe quindi subire una metamorfosi nei prossimi mesi, motivo per cui anche Marotta e soci danno uno sguardo alle papabili occasioni da cogliere proprio in quella zona di campo. In questo senso va sempre tenuto d’occhio il mercato dei calciatori in scadenza tra un anno. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Grillitsch idea a zero: duello col Milan

Tra i centrocampisti in scadenza 2022 spicca anche l’austriaco ​Florian Grillitsch che dal canto suo è stato uno dei nomi più chiacchierati dell’estate del Milan. Il calciatore dell’Hoffenheim era tra gli obiettivi di Maldini per potenziare la mediana di Pioli ma è stata rispedita al mittente un’offerta da 8 milioni di euro più 2 di bonus.

A questo punto tra il Milan e Grillitsch potrebbe anche inserirsi la stessa Inter, ingolosita da un possibile affare a costo zero. L’austriaco infatti non dovrebbe rinnovare il proprio contratto con l’Hoffenheim, che lo perderà gratis nei prossimi mesi. Si tratta di un autentico jolly del centrocampo impiegabile in diverse posizioni e che visti i costi estremamente accessibili potrebbe incendiare il derby di mercato tra le milanesi in vista della prossima estate.