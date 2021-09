Inter: il giornalista Sconcerti ha analizzato il pareggio con la Sampdoria. Poi i dubbi sul centrocampo nerazzurro. I dettagli

Mario Sconcerti, ospite della trasmissione ‘Pressing’ di Italia 1, non fa molti drammi per il pareggio dell’Inter a Genova:

“Con la Sampdoria ha faticato anche il Milan. Ho visto una buona Inter. Ha gli stessi punti di un anno fa ed è dietro ai rossoneri come un anno fa. La Nazionale implica il non allenarsi per due settimane, lì non possono allenare i giocatori degli altri. Tutto ciò ti toglie condizione. Ad ogni modo, sono corti a centrocampo: Sensi non è affidabile, Vidal lo conosciamo e Vecino non gioca da tanto”.