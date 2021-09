Il calciomercato in entrata in Italia si è chiuso lo scorso 31 agosto, ma per le operazioni in uscita c’è ancora tempo. La rosa attualmente a disposizione di Simone Inzaghi è sin troppo ampia e per questo lo stesso tecnico nerazzurro ha dato il suo assenso a Marotta alla cessione entro settembre di un giocatore.

