Inter: Handanovic ha risposto in conferenza stampa ad alcune domande dei giornalisti commentando l’imminente debutto in Champions League

Samir Handanovic, insieme a Simone Inzaghi, pochi minuti fa ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa in vista del match di debutto in Champions League contro il Real Madrid. Il capitano dell’Inter, pur ricordando le tre eliminazioni consecutive dalla fase a gironi della coppa dalle grandi orecchie, preferisce non ricordare il passato spiegando che i nerazzurri adesso sono decisamente un’altra squadra:

“Il Real Madrid è in ottimo stato di forma, fanno sempre gol davanti, starà a noi limitarli e fermarli. Li abbiamo incontrati l’anno scorso e li conosciamo. Qualificazione agli ottavi di Champions League? Dobbiamo avere più stimoli, abbiamo più esperienza del passato. Dobbiamo pensare alla partita di domani in cui inizia il nostro percorso europeo“.