Cruz: “Lautaro leader, che coppia con Correa. Mentre Dzeko…”

L’ex attaccante dell’Inter Cruz ha partecipato ad una piacevole intervista in cui elogia le qualità e il potenziale della coppia Lautaro-Correa

In una lunga ed intensa intervista per ‘Gazzetta dello Sport’, la vecchia gloria dell’Inter Cruz ha manifestato col sorriso tutta la sua ammirazione per la coppia di attaccanti Lautaro-Correa che ancora non s’è vista dal primo minuto: “Fa strano non averli visti giocare ancora insieme dall’inizio, ma hanno tutte le qualità per spiccare il volo. Sono attaccanti complementari che puntano la porta e possono rivelarsi decisivi, ma che all’occorrenza sono un valido supporto nei meccanismi tattici del resto della squadra. Lautaro ormai lo conosciamo bene, ha sete di gol; Correa preferisce partire da dietro per insinuarsi fra i difensori con la sua tecnica sopraffina nell’uno contro uno ed è nettamente migliorato sottoporta. Al contrario di quest’ultimo, Dzeko è un centravanti puro che dialoga con il centrocampo, può essere una valida alternativa in base allo stile di gioco adottato”.

“Lautaro presto vero leader dell’Inter”, sottolinea Cruz

Chiusa la parentesi sul tandem tutto argentino, Cruz si sofferma sul singolo elemento Lautaro: “Sulle sue spalle grava il peso di una ricca eredità, Lukaku all’Inter ha dimostrato di essere un attaccante devastante e a tratti immarcabile. Non so se sia già pronto per essere un leader, ma ho fiducia che lo diventerà presto e sarà il campo a confermarlo. Lavora per la squadra, pressa gli avversari, ma la sua zona di comfort è l’area di rigore. Lì può fare la differenza”.