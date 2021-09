Inter: il giornalista Gianluca Di Marzio svela alcuni particolari sull’approdo di Denzel Dumfries in nerazzurro questa estate. I dettagli

L’Inter ha vinto e convinto in campionato contro il Bologna. Un 6-1 schiacciante a ‘San Siro’ che ha visto protagonista anche Denzel Dumfries alla prima in assoluto da titolare in nerazzurro. Gianluca Di Marzio, giornalista di ‘Sky Sport’, ha svelato alcuni retroscena di mercato sull’esterno olandese arrivato per sostituire Achraf Hakimi:

“Dumfries? L’Inter lo ha aspettato tanto, lo ha sempre considerato la prima scelta per il dopo Hakimi anche se c’era la possibilità di prendere tanti giocatori. La vera novità è il prezzo: questi giocatori di solito il paghi 30-40 milioni, invece Dumfries è costato al massimo 15 milioni. Ausilio e Marotta lo hanno sempre aspettato anche perché il suo agente, Raiola, ha detto loro che lo avrebbe portato via dal PSV e che non avrebbe rinnovato”.