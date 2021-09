Infortunio in Inter-Bologna | Tegola per Inzaghi che perde il bomber

Le ultime Inter news riguardano l’infortunio di Correa nel primo tempo del match contro il Bologna. Dzeko al suo posto

E’ durata meno di 28 minuti la coppia d’attacco tutta argentina dell’Inter. Colpito duramente da De Silvestri all’altezza del bacino, Joaquin Correa è stato costretto a lasciare il campo per infortunio sul punteggio di 1-0. Al suo posto, al fianco del connazionale Lautaro Martinez (che aveva sbloccato la partita contro il Bologna su assist di Dumfries, ndr) il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha rilanciato Edin Dzeko. Per ora la squadra non sta risentendo dell’assenza del ‘Tucu’: sono arrivati infatti prima il raddoppio di Skriniar di testa su calcio d’angolo e poi il tris di Barella con un tap-in sotto porta. Nelle prossime ore l’ex Lazio verrà sottoposto agli esami strumentali per capire l’entità del trauma contusivo: martedì si torna già in campo per il turno infrasettimanale contro la Fiorentina.