Antonio Conte sta vivendo la sua nuova esperienza da commentatore TV ma presto o tardi potrebbe tornare sulla panchina di una big. Nel caso pronta la prima richiesta

In casa Barcellona il progetto di rinnovamento del club non sta dando per ora i frutti sperati. La crescita della squadra allenata da Ronald Koeman (ieri fermata in casa dal Granada) procede a rilento, e la batosta rimediata in Champions contro il Bayern Monaco non ha fatto altro che accrescere i malumori intorno alla società. La stessa posizione dell’allenatore olandese non è delle migliori viste le alte aspettative sia del club che della piazza, chiamata già a digerire malvolentieri questo nuovo ciclo senza Leo Messi. Nel caso in cui le cose dovessero precipitare, Laporta potrebbe anche decidere di sollevare dall’incarico Koeman, che potrebbe anche essere rimpiazzato da una vecchia conoscenza dell’Inter. Oltre al fedelissimo Xavi, il club blaugrana nel caso potrebbe anche valutare il profilo di Antonio Conte, attualmente ai box dopo lo scudetto nerazzurro. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Conte nel mirino del Barcellona: idea Barella per il centrocampo

Conte è attualmente alla ricerca di una nuova squadra, in attesa di un’offerta importante, anche se al contempo sta vivendo un’interessante esperienza televisiva a Sky nei panni di commentatore. Qualora però dovesse arrivare la chiamata del Barça, che stando a rumors spagnoli penserebbe pure a Pirlo, ecco che l’allenatore campione d’Italia potrebbe pensarci, soprattutto in ottica prossima stagione.

In quel caso la prima richiesta di Conte potrebbe essere Nicolò Barella, cercato anche dal Real Madrid, e che si sposerebbe perfettamente in un centrocampo con de Jong e Pedri. L’Inter non ha intenzione di cedere il proprio gioiello, e nel caso il Barcellona – che ora non naviga certo nell’oro – dovrebbe tentare con un’offerta shock.