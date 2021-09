Calciomercato, doccia gelata: “Niente Inter, sto bene qui”

Mattias Svanberg, esterno svedese del Bologna, promette di affrontare l’Inter a testa alta e si sbilancia sulle voci di mercato sul suo conto

Un calciatore che non la manda a dire, Mattias Svanberg, nell’intervista a ‘Gazzetta dello Sport’ sulle impressioni alla vigilia del match fra il suo Bologna e l’Inter che tempo fa lo aveva tenuto d’occhio in chiave mercato: “Negli anni abbiamo lavorato duramente sullo sviluppo del gioco, quest’anno puntiamo ad affinare le letture difensive. So di aver segnato qualche gol in più della media e infatti miei compagni mi chiedono di tirare di più, cercherò di dar loro ascolto (ride, ndr). Contro l’Inter daremo il massimo, siamo pronti per la battaglia. Difenderemo come cavalli e saremo spietati in attacco, il gol arriverà”.

Calciomercato, Svanberg duro sulle voci di mercato all’Inter

Svanberg conclude così la sua parentesi sui rumors di calciomercato che lo hanno accostato all’Inter: “Avevo sentito delle voci che vi avevano associato il mio nome, ma erano soltanto voci. Io non ne avevo parlato con nessuno, neppure il mio procuratore. Quando giochi bene l’interesse di altri club è una diretta conseguenza. A Bologna sto benissimo, è casa mia”.