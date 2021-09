Arriva l’annuncio: “Sogno di giocare con la maglia dell’Inter”

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza le dichiarazioni di un giovane e talentuoso attaccante già di proprietà del club nerazzurro

“Non è una novità che il mio sogno sia giocare a San Siro con la maglia dell’Inter”. Sebastiano Esposito esce allo scoperto al microfono de ‘La Gazzetta dello Sport’. L’attaccante di proprietà del club di Suning, ora in prestito al Basilea con diritto di riscatto e controriscatto, non usa mezzi termini dichiarando quello che è il suo desiderio, anzi ‘sogno’ per il futuro: giocare con la maglia nerazzurra, con cui debuttò da minorenne nella stagione 2019/2020 andando anche a segno in Serie A nel match casalingo contro il Genoa. “Se speravo in una chance quest’anno? Credo che le cose siano andate nel miglior modo possibile e nell’interesse di tutti. Il prestito è una tappa normale del mio percorso di crescita, perché ho bisogno di giocare e di crescere”, ha concluso il classe 2002.

Inter, super Esposito a Basilea

Come noto, Esposito ha iniziato alla grande la sua avventura in Svizzera. Già 12 le partite disputate, soprattutto 4 i gol realizzati nelle prime 5 presenze in Super League, oltre a 4 assist tra i preliminari di Champions e il massimo campionato elvetico. Se dovesse confermarsi su questi livelli, la società di viale della Liberazione potrebbe davvero decidere di puntarci in maniera concreta a partire della prossima stagione.