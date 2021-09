Da Vlahovic a Calhanoglu e Lautaro, le formazioni ufficiali della sfida Fiorentina-Inter valevole per la quinta giornata di Serie A

Due dubbi per Inzaghi in merito all’undici da mandare in campo stasera al ‘Franchi’ nel match contro la Fiorentina valevole per la quinta giornata di Serie A. Il primo sulla corsia destra, Dumfries o Darmian con l’olandese in vantaggio, il secondo in difesa con la sfida fra Bastoni (in pole) e Dimarco. Nella formazione di partenza previsti i ritorni di Calhanoglu, Perisic e Dzeko, con il bosniaco che farà coppia con Lautaro. Out, come noto, sia Vidal che Correa. Sponda viola, Italiano alle prese con tre ballottaggi: Igor-Martinez Quarta, Torreira-Amrabat e Saponara-Sottil. Chi vincerà quest’ultimo prenderà il posto di Nico Gonzalez, al massimo in panchina viste le precarie condizioni fisicne. Nemmeno convocati, invece, Castrovilli e Pulgar. Nel tridente d’attacco certi di un posto Vlahovic e Callejon.

Da Dzeko a Vlahovic: le probabili formazioni di Fiorentina-Inter

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Sottil. All. Italiano

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All. Simone Inzaghi

ARBITRO: Fabbri (Ravenna)