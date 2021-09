Recupero (quasi) impossibile: salta anche la Champions

Le ultime news fanno il punto sulla situazione infortunati e acciaccati in casa Inter. Non preoccupa Barella, con l’Atalanta ci sarà

A meno di un clamoroso recupero, salterà anche la delicata gara di Champions contro lo Shakhtar Donetsk di De Zerbi. Parliamo di Arturo Vidal, il quale non ha ancora smaltito il risentimento muscolare alla coscia destra che già gli ha impedito di esserci contro Bologna e Fiorentina. Il cileno non ci sarà nemmeno con l’Atalanta di Gasperini e, a quanto pare, sono ridotte all’osso le possibilità di un suo ritorno a disposizione di Inzaghi per il match in Ucraina di martedì prossimo. Il classe ’87 dovrebbe tornare disponibile, quantomeno per la panchina, in vista della gara col Sassuolo di sabato 2 ottobre.

Verso Inter-Atalanta: Barella sì, Correa al massimo in panchina

Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, non preoccupano invece le condizioni di Barella, uscito dolorante alla coscia al ‘Franchi’. Il classe ’97 sarà arruolabile per l’incontro coi bergamaschi in programma fra due giorni al ‘Meazza’. Per quanto riguarda Correa, invece, è previsto il suo ritorno per il match di sabato ma solo per la panchina. Il dolore al bacino è diminuito, tuttavia il tecnico interista non lo rischierà in proiezione anche della Champions. Davanti verrà quindi riproposta la coppia Lautaro-Dzeko.