Sergej Palkin: “In questo momento l’Inter sembra la migliore in termini di gioco”

Inter, il direttore generale dello Shakhtar Donetsk Sergej Palkin ha voluto dare il suo parere sulla sfida di Champions League di martedì sera

In vista della sfida di martedì sera contro l’Inter, Sergej Palkin, direttore generale dello Shakhtar Donetsk, ha voluto dare il suo parere sulla sfida che attende la sua squadra. Gli hanno chiesto, se vede una squadra milanese più forte rispetto ad un anno fa e lui ha spiegato: “È difficile valutare in questo modo. Hanno venduto Romelu Lukaku, ma hanno ingaggiato un paio di giocatori importanti. Ho visto la partita con il Real Madrid: anche se hanno perso, hanno potuto segnare due gol nel primo tempo. L’Inter sta molto bene. Rispetto al Real Madrid, e questa è la stessa coppia della scorsa stagione, l’Inter mi è piaciuta molto più del Real Madrid. Penso che in questo momento l’Inter sembri la migliore in termini di gioco. Sono migliorati seriamente e mostrano un buon calcio”.

Gli hanno domandato, se il fatto che sulla panchina della sua squadra ci sia un allenatore italiano come Roberto De Zerbi potrebbe essere un vantaggio, visto che conosce meglio la squadra italiana e lui ha detto: “Spero possa essere d’aiuto. Lui, come nessun altro, conosce il calcio italiano, conosce l’Inter. Pertanto, voglio credere che questo ci aiuterà”. Poi ha concluso dicendo: “Lo slogan di questa partita sarà: è ora di vincere“.