Inter: tuona un avversario contro i nerazzurri allenati dall’ex tecnico della Lazio Simone Inzaghi dopo una partita tiratissima. Il motivo

Inter-Atalanta è stata indubbiamente una partita divertentissima e di altissimo livello che ha mostrato la grandissima forza dei nerazzurri e dei bergamaschi. E’ tornato a parlarne Giampiero Gasperini in conferenza stampa spiegando che, secondo lui, la ‘dea’ meritava di più:

“Con l’Inter è stata una bella partita per il calcio e per chi l’ha vista. Non sono però d’accordo con chi dice che meritava di più l’Inter, abbiamo avuto più occasioni noi, siamo andati molto vicini a vincere. Ci aiuterà per migliorare certi aspetti, quando la incontreremo di nuovo, ma quando vai a Milano contro la squadra Campione d’Italia devi trarre forza, fiducia, morale per il prosieguo della stagione”.