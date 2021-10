Leboeuf ‘attacca’ Conte: “Da ex allenatore del Chelsea, dovresti smettere di vantarti”

Inter, le critiche di Conte e il suo vantarsi di come faceva giocare bene Lukaku non sono piaciute in Inghilterra. La risposta al tecnico di Leboeuf

Dopo le parole di Antonio Conte al tecnico del Chelsea Thomas Tuchel per come sta utilizzando Romelu Lukaku, che in Inghilterra non è ancora riuscito ad essere devastante come in Italia, non sono mancate le repliche all’ex allenatore della squadra nerazzurra. L’ex calciatore del Chelsea Frank Leboeuf, ha difeso l’allenatore della squadra inglese e ha risposto così: “Ha sbagliato a dire certe cose. In un certo senso si stava anche vantando di questa cosa, dicendo qualcosa come: ‘Ho fatto bene, sono stato in grado di far giocare Romelu Lukaku al meglio’. Il che è giusto, il che è completamente giusto e ha fatto molto bene. Ma se leggi tra le righe, allora dice che Tuchel non ci è riuscito. E come ex allenatore del Chelsea, a un certo punto dovresti fare un passo indietro e smettere di vantarti“.

LEGGI ANCHE >>> Ronaldo ‘inguaia’ l’Inter: 110 milioni di euro

In ogni caso è risaputo che l’ex calciatore non ha mai avuto in simpatia, l’ex giocatore della Juventus che ha allenato il Chelsea dal 2016 al 2018, vincendo il campionato inglese all’esordio.