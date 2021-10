Denzel Dumfries sta ancora vivendo una fase di ambientamento all’Inter ma ha già fatto vedere le sue ottime qualità. L’olandese intanto finisce nel mirino di altre big

In estate l’Inter ha dovuto salutare Achraf Hakimi finito al Paris Saint Germain, ma il club di Suning ha saputo sostituire il marocchino nel migliore dei modi con l’arrivo di Denzel Dumfries, senza considerare la nuova giovinezza di un Darmian altamente considerato da Inzaghi. Al netto di qualche panchina di troppo l’impatto dell’esterno olandese sul campionato italiano e sul mondo Inter è stato ottimo ed ha ancora ampi margini di crescita. Potenzialità, soprattutto offensive, che iniziano già a fare gola anche ad altre big del panorama europeo. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Affare con Mourinho: ecco il vice Brozovic per Inzaghi

LEGGI ANCHE >>> Inzaghi esulta: ingaggio triplicato, l’Inter lo blinda

Calciomercato Inter, il Chelsea punta Dumfries: soldi e scambio per l’olandese

Non solo Bayern Monaco ma occhio anche al Chelsea per Dumfries. I ‘Blues’ volevano già Hakimi in estate ma non ci sono riusciti e ora possono provarci per il suo erede all’Inter. Si tratterebbe naturalmente nel caso di un assalto estivo, con offerta che potrebbe toccare i 28 milioni di euro con l’aggiunta di una contropartita tecnica importante come Marcos Alonso, valutato 15 milioni.

LEGGI ANCHE >>> Addio Inter a costo zero | Triennale e vendetta Milan

L’Inter dal canto suo non ha nei piani una cessione di Dumfries, a meno di una offerta da capogiro senza contropartite.