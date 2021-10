L’Inter proverà a rinforzare la rosa nel calciomercato di gennaio. Simone Inzaghi gradirebbe l’acquisto di una valida alternativa a Edin Dzeko

Dzeko è imprescindibile per Inzaghi, ma il bosniaco ha un’età e acciacchi vari per cui ha e avrà bisogno di essere ‘gestito’. Per questo motivo il tecnico dell’Inter aveva chiesto già in estate una valida alternativa al bosniaco. Secondo ‘Tuttosport’ il club di viale della Liberazione potrebbe ‘accontentarlo’ a gennaio, nella finestra di calciomercato cosìddetta ‘di riparazione’. A tal proposito, il nome forte è sempre quello di Gianluca Scamacca, classe ’99 in forza all’amico Sassuolo. Gli eccellenti rapporti tra Marotta e Carnevali, l’Ad dei neroverdi che prima della sfida del ‘Mapei Stadium’ ha ammesso l’interesse dell’Inter per la punta nonché per Giacomo Raspadori (lui nome in caso di addio di Sanchez), possono senz’altro favorire la chiusura dell’operazione. Un’operazione che si potrebbe chiudere in prestito con diritto di riscatto e che avrebbe certamente il placet dell’attaccante, nel mirino pure della Juventus, visto che in Emilia continua a non avere grandissimo spazio.

Calciomercato Inter, vice Dzeko: Scamacca più alla portata di Lucca

All’Inter piace molto anche Lorenzo Lucca, bomber 21enne del Pisa e attuale capocannoniere del campionato di Serie B. Sul 2001 ci sono però anche le altre grandi, Juve in testa, di conseguenza il costo del cartellino è già schizzato a 10 milioni di euro. Difficile quindi un suo trasloco all’Inter nella sessione invernale.