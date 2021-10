Inter: Sanchez è tornato in campo con la Nazionale cilena. Il commissario tecnico lo ha elogiato dicendo la sua sul calciatore sudamericano

Alexis Sanchez è tornato in campo per ben 90 minuti con la Nazionale cilena, anche se non è riuscito con la sua immensa qualità ad evitare la sconfitta della sua selezione contro il Perù. Il ct Martin Lasarte lo ha enormemente elogiato dopo una partita comunque complicata:

“Sanchez in campo 90 minuti? Uno come lui può cambiare il corso di una gara con una sola giocata. Abbiamo valutato la sua sostituzione visto che non ha ancora i 90 minuti nelle gambe, ma per noi è fondamentale”.