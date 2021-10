Calciomercato Inter, terzino per attaccante: nuovo affare con Galliani

Consolidato l’interesse dell’Inter per un calciatore di proprietà del Monza, coordinato dell’ex amministratore delegato del Milan Galliani

Gli osservatori dell’Inter fanno qualche chilometro di strada da Milano per raggiungere la vicina Monza, dove nel club di proprietà di Silvio Berlusconi ed amministrato da Adriano Galliani gioca il ventiduenne terzino sinistro brasiliano Carlos Augusto. Il calciatore piace all’Inter che potrebbe regalarlo ad Inzaghi per poterlo sfruttare nell’ormai canonico 3-5-2 come esterno di fascia. Gli ottimi rapporti lavorativi che intercorrono tra le due società potrebbero favorire un contatto diretto e slanciare la trattativa, al momento ideata sulla base di uno scambio per l’attaccante dell’Inter Satriano. Il Monza, tuttavia, potrebbe chiedere un contributo cash al fine di poter coprire i costi della rivendita del 40% precedentemente concordati con il Corinthians, club dove Carlos Augusto è cresciuto calcisticamente e ha poi trascorso due stagioni da professionista prima di approdare su suolo italiano.

Calciomercato, affare Carlos Augusto per blindare la fascia dell’Inter

Il trasferimento di Carlos Augusto all’Inter aumenterebbe a tre il numero di calciatori che coprono la fascia sinistra, con l’appunto che Ivan Perisic potrebbe presto alzare bandiera bianca. A spartire le mansioni col brasiliano resterebbe dunque Federico Dimarco, attualmente fra le stelle in ascesa del firmamento calcistico italiano. Ai due verrebbe data una interessante sfida interna nel ritagliarsi il giusto impiego negli schemi di Inzaghi, accrescendo la voglia di spingersi sempre oltre i propri limiti e diventare entrambi valori aggiunti.