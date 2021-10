La Juventus lo scarica: rispunta la pista che porta all’Inter

Un intreccio di mercato fra la Juventus ed un suo vecchio obiettivo, nonché ex conoscenza dell’Inter, aprirebbero le porte ad un inaspettato colpo di scena

Quando gli eventi di calciomercato di due club rivali s’intrecciano a causa di un giro comune di nomi, ciò che ne consegue sono operazioni che fanno scalpore. Questo è il caso di Inter e Juventus, adesso legate dal filo rosso che si chiama Mauro Icardi. L’ex bomber e capitano interista, ancora in forze al PSG con la cui maglia ha avuto numerosi alti e bassi, piace da sempre ai bianconeri per il quale tenterebbero l’offerta. Questo non lascerebbe scampo ad Alvaro Morata: l’attaccante non verrebbe riscattato (35 milioni di euro) e dovrebbe fare ritorno all’Atletico Madrid, a corte di un Simeone che non impazzisce per lui. La soluzione migliore sarebbe quella di rigirarlo nuovamente ad un’altra squadra. L’Inter sembrerebbe in corsa per due principali ragioni: c’è stima da parte di Marotta, che lo aveva portato per la prima volta alla Juve, e farebbe comodo agli assetti di Inzaghi come sostituto di Dzeko – non più giovane – o come comprimario di Lautaro.

Calciomercato, Icardi libera Morata all’Inter ma che intoppi

All’Inter farebbe comodo un calciatore come Morata, propenso all’attacco della profondità e dedito al gioco di squadra. Per i nerazzurri, tuttavia, sorgono due grandi problemi di fondo per avvicinarlo a sé: prima di arrivare a parlare di ingaggio, estremamente alto intorno ai 10 milioni di euro a stagione, bisognerebbe acquisirne il cartellino a titolo definitivo. L’Atletico, infatti, non sarebbe più disposta a rigirare l’attaccante in prestito e non aspetterebbe la chiusura del rapporto fissata per il 2023. Entrambe le cifre, al momento, sono troppo esose per le casse societarie e quindi è necessario accantonare il discorso per riaprirlo in futuro.