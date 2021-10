Sala ancora sul nuovo stadio: “Parlerò con Inter e Milan ma decido io”

Giuseppe Sala è stato riconfermato Sindaco di Milano e racconta di voler stringere i tempi con Inter e Milan per valutare i piani sul nuovo stadio

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della nuova giunta comunale di Milano, il riconfermato sindaco Giuseppe Sala si è espresso così in merito alla già affrontata questione stadio: “Incontrerò presto le società di Inter e Milan per ascoltare cos’hanno da dire, analizzeremo la proposta e sarà il momento di prendere una decisione. So che c’è qualche contrario all’interno della squadra e della maggioranza ma la firma non spetta a loro”. Le probabilità che il progetto di riqualificazione dell’area di San Siro venga approvato sono piuttosto alte, pertanto i prossimi giorni saranno decisivi. Il progetto che porterà alla costruzione di una vera e propria cittadella dello sport dovrebbe venire affidato allo studio ‘Populous’ con la denominazione ‘Cattedrale’.

LEGGI ANCHE >>> Dubbio Scaloni su Lautaro, preoccupazione Inter ma non troppo

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, gratis l’erede di Sanchez: occasione da una rivale

Nuovo stadio per stare al passo coi tempi

Va ribadito che l’urgenza di creare un nuovo stadio non è soltanto data dal fatto di voler dare un nuovo tocco visivo per dare piacere agli occhi di chi osserva, ma soprattutto per ragioni funzionali. Diversi club europei possiedono da anni i loro stadi, ma ciò che più conta è che vengano costantemente rimodernati e riadattati alle esigenze dei tempi che corrono. Questo si traduce nel garantire all’utente che ne usufruisce un’esperienza profonda e a tutto tondo sin dal primo momento in cui mette piede nella struttura per seguire la propria squadra del cuore. Ai club, d’altro canto, vorrebbe dire rimpolpare le casse societarie che a seguito della pandemia da Covid-19 non farebbe affatto male.