Inter: le novità delle ultime ore vedono i nerazzurri vicino a passare per le mani di Pif e di Bin Salman, Principe dell’Arabia Saudita

E’ di oggi l’indiscrezione del quotidiano ‘Libero’ secondo cui il fondo Pif starebbe per acquistare l’Inter. Ci sarebbe infatti già un accordo di massima tra gli arabi e Suning per una cifra che si aggira attorno al miliardo di euro. Lo scorso mese ci sarebbe stato un incontro tra rappresentati del fondo e dei nerazzurri.

L’obiettivo di Pif, che ha già acquistato il Newcastle e punta ora un club italiano, francese e brasiliano, è quello di ‘ripulire’ la sua immagine nel mondo. Ma cos’è veramente questo fondo sovrano e chi è il suo proprietario, Mohammad Bin Salman?

Inter, cos’è Pif e chi è il ‘controverso’ Bin Salman: i dettagli

Intanto per cominciare, Pif (Public Investment Fund) è un fondo sovrano dell’Arabia Saudita ed è tra i più grandi al mondo avendo un patrimonio complessivo di ben 500 miliardi di dollari. E’ stato fondato nel 1971. Con il tempo è diventato un vero e proprio fondo globale con l’ambizione di diventare il numero uno al mondo nonostante inizialmente fosse stato istituito con l’obiettivo di finanziare progetti di importanza economico-strategica.

E in effetti, ha svolto per anni un ruolo importante per quanto riguarda i progetti del proprio paese sviluppando petrolio, fertilizzanti, elettricità e molto altro. Nel 2014, però, la musica cambia. Il Consiglio dei ministri, infatti, da quel momento in poi concede a Pif di finanziare sia dentro che fuori dall’Arabia Saudita progetti ben diversi da quelli precedenti. Ed è qui che entra in gioco il suo giovane proprietario, Bin Salman, il Principe ereditario. Oltre ad essere stato nominato nel 2017 primo erede del Re, è anche vice primo ministro, ministro della difesa Saudita e Presidente del Consiglio per gli affari economici.

Laureatosi in giurisprudenza, ha avuto fin qui una vita davvero fortunata e sfruttata al massimo grazie alle sue competenze politiche. Ma è anche un uomo pieno di controversie. La più famosa è quella relativa d un rapporto dell’Onu del 2019. Si tratta di una gravissima accusa che lo vedrebbe colpevole di essere responsabile dell’omicidio del giornalista Jamal Khaskhoggi. Nel rapporto si legge: “Omicidio premeditato”, con prove di responsabilità attiva dell’attuale principe dell’Arabia Saudita.

Un’accusa che, come abbiamo spiegato in precedenza, deve essere cancellata o quantomeno allontanata da Pif e Bin Salman. Ecco il motivo dell’interessamento per l’Inter e non solo: cercare di migliorare la propria posizione nel mondo. Non tanto dal punto di vista economico quanto da quello umano e comunicativo. Non semplice, considerando tali avvenimenti. Ma si sa, spesso e volentieri i soldi fanno più ‘miracoli’ di un chirurgo estetico. E considerando la situazione attuale della famiglia Zhang, dire no ad un miliardo è decisamente arduo.