Lazio-Inter, numeri a confronto: nerazzurri avvantaggiati per rendimento

Dal confronto dei risultati ottenuti sinora da Lazio e Inter i nerazzurri ne escono favoriti per gol segnati e vittorie fuori casa

Per gli amanti dei numeri e delle statistiche, Lazio ed Inter si ritrovano a fronteggiarsi nuovamente in una delle partite più carismatiche della Serie A. Dopo sette giornate la classifica sorride ai nerazzurri che si piazzano al terzo posto senza neppure una sconfitta dietro Napoli e Milan, la Lazio segue sesta dopo Roma e Fiorentina con un bilancio ‘V-P-S’ piuttosto omogeneo. Nello specifico, l’incredibile efficienza offensiva dell’Inter vale il primato dell’intero campionato in termini di reti segnate (22) ed anche la solidità difensiva si conferma tra le migliori, seppur con qualche errore di troppo (8 gol subiti). Per la Lazio l’equa ripartizione tra reti segnate e subite (15 a 12) non è particolarmente rimarchevole, a dimostrazione di un’identità di squadra ancora in costruzione. Da appuntare anche come in casa entrambi i club abbiano registrato buone prestazioni, totalizzando pari merito 7 punti. Diverso il discorso per gli impegni fuori casa che, come prevedibile, favorisce i nerazzurri quasi impeccabili. La Lazio, invece, ha sprecato qualche occasione incassando gol a valanga e segnandone troppo pochi.

Il bilancio di Lazio e Inter allo scoccare dell’ottava giornata

Facendo un resoconto dei numeri analizzati in precedenza, l’Inter si trova a dover confermare l’ottimo rendimento di inizio stagione contro una Lazio che, sprovvista di Inzaghi, pare stia ancora cercando la sua forma migliore. Ciò non osta il fatto che il big match possa rivelare qualche sorpresa a cui il gioco del calcio ci ha spesso abituati.