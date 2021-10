Calciomercato Inter, che follia | Scambio tra flop con la Juve

Inter e Juventus potrebbero aprirsi al dialogo per uno scambio incomprensibile tra due ‘immaturi’ di questa stagione

L’inizio di stagione per Hakan Calhanoglu proveniente dall’altra sponda di Milano non è stato affatto convincente, nonostante la partita d’esordio che aveva lasciato ben sperare. Simone Inzaghi è consapevole delle qualità del turco e prova ad insistere nell’inserirlo nelle tattiche di squadra con la speranza che possa dare un impulso positivo al suo rendimento. In una simile situazione si trova la Juventus di Allegri con Wes McKennie giunto a Torino la scorsa stagione, dove pareva stesse iniziando a carburare. Invece anche per il centrocampista statunitense quest’inizio di stagione è stato un flop totale, complice il fatto che non si senta a proprio agio col modulo impiegato. Pertanto è nell’aria un dialogo tra i due club per valutare uno scambio tra i due centrocampisti, favorendo Allegri nel trasferimento di un calciatore che gli piace da tempo.

Calciomercato, scambio secco Inter-Juventus senza esborso

L’ipotesi di scambio tra Inter e Juventus che vedrebbe protagonisti Calhanoglu e McKennie dovrebbe esser svolto in modo secco e senza esborso di denaro extra da nessuno dei due fronti, nonostante il turco abbia un valore di qualche milione di euro in più. Da valutare se verrà effettivamente preso in considerazione oppure resterà una voce che si perderà nell’aria col tempo.