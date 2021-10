Nicolò Barella è approdato all’Inter nell’estate 2019 diventando in poco tempo uno dei pilastri della squadra. Il suo contratto scade nel 2024

Svolta Barella. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ ci sono stati importanti passi in avanti nella trattativa tra l’Inter e l’entourage della mezz’ala sarda per quanto riguarda il rinnovo del contratto attualmente in scadenza a giugno 2024. Un rinnovo particolare, ma potremmo dire anche ‘strano’ visto che il classe ’97 potrebbe accontentarsi di non ricevere alcuno aumento di ingaggio (quello di adesso è di 2,5 milioni) fino al 2023, per poi salire fino a quota 6 milioni. E a quota 7 nell’ultima stagione contrattuale, quella 2025/2026.

A Barella è stata promessa la fascia di capitano a partire del prossimo anno e anche per questo lui potrebbe rendersi disponibile a venire incontro alla società ‘spalmando’ l’aumento su più anni in modo da non gravare subito sul bilancio.

Calciomercato Inter, obiettivo ‘blindare’ Barella. Ma per il prossimo capitano possono arrivare offerte faraoniche

L’Inter vuole ‘blindare’ Barella al più presto, anche se con questa mossa difficilmente impedirebbe ai grandi club europei di fare dei tentativi per il cartellino dell’ex Cagliari. Un cartellino incedibile, a meno davvero di una proposta faraonica che oggi non si può certo escludere.