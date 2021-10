Calciomercato Inter: dopo l’addio di Hakan Calanhoglu e Gianluigi Donnarumma, un altro giocatore potrebbe lasciare il Milan a parametro zero

Dal punto di vista dei rinnovi, non si può dire che stia andato esattamente tutto alla perfezione al Milan. Lo dimostrano gli addii a parametro zero di Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu, passati rispettivamente al Psg e all’Inter e costati ai rossoneri non pochi soldi. Adesso anche Alessio Romagnoli rischia di lasciare il club milanese da svincolato: i nerazzurri e soprattutto la Juventus monitorano attentamente la situazione in vista della prossima estate. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, addio Romagnoli: la Juventus ci prova, Marotta ‘limitato’

Non solo la ‘grana Kessie‘, anche Alessio Romagnoli potrebbe dire addio al Milan a parametro zero. Il difensore centrale, in passato attivamente nel giro della Nazionale italiana, è ormai diventato una riserva nella rosa a disposizione di Stefano Pioli e il suo contratto scade nel giugno 2022, tra meno di un anno quindi. Il suo agente, Mino Raiola, in queste ore è al lavoro per cercargli una nuova sistemazione. In Italia, è viva e decisamente fattibile l’ipotesi di vedere il milanista alla Juventus, ma c’è anche l’Inter sul classe 1995.

I nerazzurri, però, dal punto di vista del monte ingaggi sono limitati e non si spingerebbero oltre quattro milioni di euro a stagione più bonus; Raiola e il suo assistito dovrebbero abbassare le pretese e, dato che è un ipotesi molto difficile da realizzare, anche per questo i rivali bianconeri sono favoriti in caso non arrivasse un accordo tra l’ex capitano e il Milan.