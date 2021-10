Calciomercato Inter, Onana a zero: annuncio alla stampa

Calciomercato Inter, il direttore generale dell’Ajax ha risposto in merito a Onana, in pole per il dopo Handanovic

Il calciomercato non dorme mai, anzi. L’Inter tiene sempre aperti rumors e scenari possibili in previsione non solo della sessione di gennaio, ma soprattutto per quella estiva. Il direttore generale dell’Ajax, Edwin van der Sar, è stato intervistato da Tuttosport nella giornata odierna.

LEGGI ANCHE>>> Correa rassicura tutti

L’ex portiere degli Orange, ha parlato anche di Andrè Onana, promesso sposo proprio dell’ Inter per l’eredità di Handanovic: “Difficile dire se sarei sorpreso di vederlo andare via a parametro zero. Di sicuro non potrà giocare con noi fino al 3 novembre. Posso dire che è un grande portiere”.