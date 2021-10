Inter: Hernan Crespo a poche ore dal big match tra la Lazio e i nerazzurri si è espresso sulle qualità di Ciro Immobile ed Edin Dzeko

Hernan Crespo, ex calciatore di Lazio e Inter che stasera alle 18 si sfideranno in un big match di campionato, si è esposto sui due bomber di biancocelesti e nerazzurri; da una parte Ciro Immobile e dall’altra Edin Dzeko. Il commento dell’ex calciatore argentino sul centravanti bosniaco:

“Dzeko è un regista offensivo per caratteristiche e si muove nella classica posizione del centravanti. La sua visione di gioco e la sua partecipazione alle azioni sono un valore aggiunto sia in fase di possesso sia in fase di non possesso”