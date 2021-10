Calciomercato Inter, Raiola in regia | Scambio choc col Barcellona

I rapporti di mercato tra Barcellona e Inter potrebbero accendersi ancora una volta. Nel mirino di nuovo de Vrij: idea di scambio

Il nuovo progetto del Barcellona post Lionel Messi stenta a decollare. Partenza col freno a mano tirato per la squadra di Ronald Koeman, subissata di critiche per prestazioni e risultati ben al di sotto delle aspettative e della storia del club blaugrana. La rivoluzione del Barça è comunque già in atto e dovrebbe proseguire anche con le prossime sessioni di mercato. Tra i reparti sotto stretta osservazione c’è anche la difesa, che avrebbe bisogno di un nuovo leader di talento ed esperienza. In questo senso potrebbe tornare in auge il nome di Stefan de Vrij, con la complicità di Mino Raiola. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Tutti pazzi per Skriniar: 40 milioni e scambio

LEGGI ANCHE >>> Colpo low cost senza rinnovo: torna una vecchia fiamma

Calciomercato Inter, Depay non è più intoccabile: idea di scambio con de Vrij

Visti i grandi rapporti tra Mino Raiola, agente del difensore dell’Inter, e Joan Laporta presidente del Barcellona, non è da escludere un nuovo assalto la prossima estate.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, nuovo bomber a gennaio: ‘solo’ 5 milioni di euro

Con l’addio di Ronaldo Koeman certo Memphis Depay non sarebbe più intoccabile per la società catalana che lo ha prelevato la scorsa estate a parametro zero dal Lione. In questo contesto Raiola potrebbe architettare uno scambio alla pari o quasi con plusvalenza totale per entrambe le compagini.