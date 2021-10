Onuachu: l’attaccante del Genk nome nuovo sul taccuino di Beppe Marotta

Inter, piace l’attaccante del Genk Paul Onuachu che nella formazione belga ha già segnato 11 reti tra campionato e coppa europea

Un nome nuovo si affaccia all’orizzonte, per quanto riguarda l’attacco della squadra nerazzurra. Il giocatore in questione è l’attaccante del Genk Paul Onuachu, che nel campionato belga sta segnando a ripetizione: nove reti con nove presenze in campionato e due reti con quattro presenze nella competizione europea. Secondo quanto ha dichiarato ‘Sportmediaset’ nell’edizione odierna, il calciatore è stato inserito sul taccuino di Beppe Marotta e Piero Ausilio, ma non sono gli unici ad aver visto delle potenzialità in questo attaccante nigeriano classe 1994.

Sul calciatore ci sarebbe la concorrenza di una squadra della Premier League, visto che anche il Southampton ha notato il calciatore. Per i tifosi nerazzurri non c’è che da avere pazienza e aspettare gennaio, per scoprire che sorprese dal cilindro riuscirà a far spuntare fuori il buon Beppe Marotta, che già nella scorsa estate, nonostante la partenza di due big come Achraf Hakimi e soprattutto quella inaspettata di Romelu Lukaku, è riuscito comunque a mantenere la squadra di Simone Inzaghi competitiva.